МИНСК, 3 янв — Sputnik. Чешский экипаж Мартина Коломы стал победителем на первом этапе "Дакара-2017" в зачете грузовиков, ралли-рейд стартовал в минувший понедельник в столице Парагвая, Асунсьоне.

Tatra победителя первого этапа преодолела 39-километровый участок ровно за 30 минут. Вторым финишировал голландский экипаж Тона ван Генугтена на Iveco, уступив лидеру 13 секунд. Третьим этап завершил голландец Мартин ван ден Бринк на Renault. Победитель "Дакара-2016" голландец Жерар де Рой приехал на финиш этапа пятым, в 50 секундах от победителя.

Из представителей "МАЗ-СПОРТавто" быстрее всех оказался экипаж Сергея Вязовича — он завершил этап 12-м. Как передает пресс-служба команды в Facebook, МАЗу под бортовым номером 511 помешала ветка, повредившая лобовое стекло в самом начале спецучастка. Из-за плохой видимости экипажу пришлось выдавить лобовое стекло и ехать без него.

МАЗ Александра Василевского к финишу этапа приехал 21-м, в четырех минутах и 12 секундах отставания от лидера, экипаж новичка "Дакара", Алексея Вишневского, финишировал 23-м.

В зачете внедорожников этап выиграл катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota, второй — испанец Ксавье Понс на Ford, третий — Хуан Рома на Toyota. Среди мотоциклистов победителем стал испанский мотогонщик Хуан Педреро Гарсиа из команды Sherco TVC, вторым финишировал американец Рикки Брабец на Honda, третьим — португалец Пауло Гонсалвес (Honda). Победителем в зачете квадроциклов стал бразилец Марсело Медейрос, второе место у аргентинца Гастона Гонсалеса, третий — парагваец Нельсон Санабриа Галеано (все трое пилотируют квадроциклы Yamaha).

Второй этап "Дакара" стартует во вторник из аргентинской Ресистенсии в Тукуман и составит 813 километров, включая 284-километровый скоростной спецучасток.