Как стало известно Tribuna.com, гродненский «Неман» проявляет интерес к полузащитнику Валерию Жуковскому.

Последний сезон Жуковский провел в минском «Динамо». В 19 матчах на его счету два гола и три передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь .

Отметим, что в середине декабря футболист покинул минскую команду и сейчас находится в статусе свободного агента.