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«Неман» проявляет интерес к Жуковскому
03.01.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, гродненский «Неман» проявляет интерес к полузащитнику Валерию Жуковскому.
Последний сезон Жуковский провел в минском «Динамо». В 19 матчах на его счету два гола и три передачи. Подробную статистику игрока смотрите
Отметим, что в середине декабря футболист покинул минскую команду и сейчас находится в статусе свободного агента.
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Как стало известно Tribuna.com, гродненский «Неман» проявляет интерес к полузащитнику Валерию Жуковскому.
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