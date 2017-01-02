Дакар-2017
Этап 1
2 января 2017 года
Мотоциклы
1. Ксавье де Султре (Франция, «Ямаха») – 00:28.20
2. Хуан Педреро Гарсия (Испания, «Шерко») +00:00.2
3. Рикки Брабек (США, «Хонда») +00:00.14
Квадроциклы
1. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – 00:32,53
2. Гастон Гонсалез (Аргентина, «Ямаха») +00:01.02
3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, «Ямаха») +00:01.39
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия / Матье Бомель (Катар / Франция, «Тойота») – 00:25.41
2. Ксавье Понс / Рубен Гарсия (Испания / Аргентина, «Форд») +00:00.24
3. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, «Тойота») +00:00.29
Мотовездеходы
1. Тим Коронель (Нидерланды, «Сузуки») – 00:33.13
2. Том Коронель (Нидерланды, «Сузуки») +00:01.05
3. Равиль Маганов / Кирилл Шубин (Россия, «Полярис») +00:01.19
Грузовики
1. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») – 00:30.00
2. Тон ван Гетунген / Антон ван Лимпт / Бернард Дер Киндерен («Нидерланды» / «ИВЕКО») +00:00.13
3. Мартин ван ден Бринк / Марцел Бланкестийн / Даниэль Козловски (Нидерланды / Нидерланды / Чехия, «Рено») +00:00.25
…
12. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:01.33
…
21. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:04.12
…
23. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дакар-2017 Этап 1 2 января 2017 года Мотоциклы 1.
Комментарии