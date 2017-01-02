﻿﻿ Дакар. Этап 1. Экипаж Коломы выиграл этап и возглавил общий зачет, Вязович – 12-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дакар. Этап 1. Экипаж Коломы выиграл этап и возглавил общий зачет, Вязович – 12-й

03.01.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Дакар-2017

Этап 1

2 января 2017 года

Мотоциклы

1. Ксавье де Султре (Франция, «Ямаха») – 00:28.20
2. Хуан Педреро Гарсия (Испания, «Шерко») +00:00.2
3. Рикки Брабек (США, «Хонда») +00:00.14

Квадроциклы

1. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») – 00:32,53
2. Гастон Гонсалез (Аргентина, «Ямаха») +00:01.02
3. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, «Ямаха») +00:01.39

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия / Матье Бомель (Катар / Франция, «Тойота») – 00:25.41
2. Ксавье Понс / Рубен Гарсия (Испания / Аргентина, «Форд») +00:00.24
3. Нани Рома / Алекс Харо Браво (Испания, «Тойота») +00:00.29

Мотовездеходы

1. Тим Коронель (Нидерланды, «Сузуки») – 00:33.13
2. Том Коронель (Нидерланды, «Сузуки») +00:01.05
3. Равиль Маганов / Кирилл Шубин (Россия, «Полярис») +00:01.19

Грузовики

1. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») – 00:30.00
2. Тон ван Гетунген / Антон ван Лимпт / Бернард Дер Киндерен («Нидерланды» / «ИВЕКО») +00:00.13
3. Мартин ван ден Бринк / Марцел Бланкестийн / Даниэль Козловски (Нидерланды / Нидерланды / Чехия, «Рено») +00:00.25

12. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:01.33

21. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:04.12

23. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – «Челси» – матч между двумя классными командами с привилегиями, которых нет у остальных»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика