﻿ Валерий Исаев: «Жажда денег у футболистов? Сегодня не так много ребят, для которых футбол – занятие, просто приносящее радость». 21.by
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Валерий Исаев: «Жажда денег у футболистов? Сегодня не так много ребят, для которых футбол – занятие, просто приносящее радость»

03.01.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев рассказал о своей работе и ценностях футболистов.

- Как вы обычно препарируете утверждение, что агенты – это зло, направленное только на то, чтобы испортить нервы и футболистам, и менеджерам, и руководителям клубов?

– Привык уже к этому, если честно. Почему агенты зло? Потому что их легче всего отнести к этой категории. Кого еще можно назвать злом? Назовешь кого-то – потом за это нужно нести ответственность. А здесь такая независимая профессия, которая ни к чему не обязывает. Поэтому можно экспериментировать, что-то сказать на них плохое или хорошее.

Скажу честно: в нашей профессии зла не меньше и не больше, чем в любой другой. Безусловно, это в большей степени связано с тем, что (если мы говорим о бизнесе) эта профессия – прокладка. Прокладок много есть в мире, это называется по-другому, но все делается профессионально. Это и в торговле, и в любом другом виде деятельности. Просто кто-то делает менее профессионально, кто-то более профессионально. Легче всего скидывать проблемы футбола на агентов.

- Чего больше у современных футболистов? Жажды денег или профессионального роста?

– Очень тяжело ответить на этот вопрос. Если бы вы по-другому назвали финансовый интерес, я бы согласился. А вот прямо жажда…

Наверное, деньги превалируют не сразу. Зависит от возраста, где он играет. Конечно, в зрелом возрасте футболист больше думает о материальной составляющей. Хотя, я вам скажу, когда они в юном возрасте, родители думают о том, что рано или поздно их дети начнут на этом зарабатывать. Это, конечно, мешает развитию молодого игрока как футболиста и человека. Скажем так: не так много ребят, для которых футбол – занятие, просто приносящее радость. Не скажу, становится больше или меньше. Но не все относятся к футболу как к любимому виду спорта, любимому занятию.

- Как находите язык с молодыми ребятами?

– Разница большая между футболистами 30-35 лет и 20-25 лет. Это зависит от того, как развивается страна, общество. Не считаю, что интернет сегодня отрицательно влияет на футбол. Наоборот, интернет способствует увеличению аудитории. Только нужно с умом к этому отнестись. Они все по-разному сидят в интернете, ищут информацию на разные темы. Просто каждый возраст по-разному воспринимает развитие футбола, – сказал Исаев в эфире АБФФ-ТВ.

 
 
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