Стали известны первые соперники сборной Беларуси U-20 на молодежный чемпионат мира 2018 года в Баффало.

В одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2 и 3 места на МЧМ-2017.