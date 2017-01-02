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МЧМ-2018. Беларусь попала в группу к Швейцарии и Чехии

03.01.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны первые соперники сборной Беларуси U-20 на молодежный чемпионат мира 2018 года в Баффало.

В одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2 и 3 места на МЧМ-2017.

 
 
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Стали известны первые соперники сборной Беларуси U-20 на молодежный чемпионат мира 2018 года в Баффало.

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