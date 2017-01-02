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Комаровский покинул «Ислочь»
03.01.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Дмитрий Комаровский покинул «Ислочь».
Напомним, игрок пополнил состав команды из Минского района в межкруговой паузе сезона-2016, перейдя из «Белшины».
За «Ислочь» футболист провел 13 матчей, включая Кубок, забил 4 гола и отдал 3 передачи. Подробную статистику игрока смотрите
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Нападающий Дмитрий Комаровский покинул «Ислочь».
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