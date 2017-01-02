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Кавани согласовал с «ПСЖ» контракт до 2020 года, зарплата форварда станет больше
03.01.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Эдинсон Кавани близок к продлению контракта с «ПСЖ».
Ожидается, что новое соглашение будет подписано в нынешнем месяце. Стороны договорились продлить сотрудничество до лета 2020 года. По условиям нового контракта, зарплата нападающего станет больше.
Статистику Эдинсона Кавани
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Форвард Эдинсон Кавани близок к продлению контракта с «ПСЖ».
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