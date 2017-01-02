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«Прессбол»: Лаврик является главным кандидатом на должность спортивного директора минского «Динамо»
03.01.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», наиболее вероятным кандидатом на должность спортивного директора минского «Динамо» является Андрей Лаврик.
Отмечается, что тренерская карьера 42-летнего специалиста началась в 2011 году в «Торпедо-БелАЗ». После ухода из жодинского клуба Лаврик был главным тренером «Партизана» (Д3) и «Березы-2010» (Д2).
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Как сообщает «Прессбол», наиболее вероятным кандидатом на должность спортивного директора минского «Динамо» является Андрей Лаврик.
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