Как сообщает «Прессбол», наиболее вероятным кандидатом на должность спортивного директора минского «Динамо» является Андрей Лаврик.

Отмечается, что тренерская карьера 42-летнего специалиста началась в 2011 году в «Торпедо-БелАЗ». После ухода из жодинского клуба Лаврик был главным тренером «Партизана» (Д3) и «Березы-2010» (Д2).