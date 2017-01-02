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Лучший белорусский экипаж оказался на 12-м месте по итогам первого этапа "Дакара-2017"

03.01.2017 13:31 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича завершил на 12-м месте первый этап стартовавшего в Южной Америке ралли-рейда "Дакар-2017".

Как сообщает Минский автозавод, первый этап протяженностью 454 км после старта в Парагвае закончился в аргентинском городе Ресистенсия. В самом начале спецучастка ветка повредила лобовое стекло, видимость практически пропала. В итоге стекло пришлось выдавить и продолжать движение без него. Тем не менее экипаж Вязовича под номером 511 финишировал с хорошим результатом — отставание от лидера составило всего 1 минуту 33 секунды.

Экипаж 522 Александра Василевского на 21-м месте. Отставание от лидера — 4 минуты 12 секунд. Экипаж 533 Алексея Вишневского на 23-м месте. Отставание от лидера — 5 минут 22 секунды.

Первым на данном этапе финишировал чех Мартин Каломи на "Татре".

По информации МАЗа, маршрут второго этапа из Ресистенcии в Тукуман проложен по довольно плохой дороге. Длина этапа оставит 813 км, из них спецучасток 284 км.

Проливные дожди оставили после себя глубокие лужи и грязь. Будут встречаться довольно узкие участки. Если погода не внесет коррективы, спецучасток может быть довольно скоростной. Следует также учитывать жару в 40 градусов, которую прогнозируют на завтра.

Ралли-рейд "Дакар-2017" продлится до 14 января. Протяженность маршрута, проходящего по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии, — порядка 9 тыс. км.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Белорусский экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Сергея Вязовича завершил на 12-м месте первый этап стартовавшего в Южной Америке...

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