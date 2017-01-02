Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер пояснил позицию организации относительно допинговых подозрений в адрес российских лыжников.

В конце декабря Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании данных доклада Макларена.

«Я понимаю, что спотсмены обеспокоены, но могу сказать только, что два часа спустя после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил нам возможность действовать, мы отстранили шесть российских лыжников, имена всех их включены в список Макларена. Невоможно отреагировать быстрее», – сказал Каспер.

По его словам, речь не идет о полном отстранении российской сборной.

«Нам не следует отстранять невиновных. Я считаю нормальным наказывать, тех, кто виноват, а не автоматически всех подряд только за наличие российского паспорта», – отметил Каспер.

Также чиновник отверг какие-либо подозрения в допинге в адрес лидирующего в многодневке «Тур де Ски» россиянина Сергея Устюгова.

«Насколько нам известно, он невиновен. Во всяком случае, его имя не фигурирует в знаменитом списке Макларена», – сказал Каспер.

Глава FIS указал на то, что перенос финала Кубка мира текущего сезона из Тюмени не означает, что Россия не сможет принимать международные старты в будущем.

«В сложившейся ситуации годами лишать Россию соревнований выглядело бы больше местью, чем эффективным наказанием или чисткой», – заявил Каспер.

Чиновник также отметил, что на данный момент FIS не рассматривает вариант отстранения российских лыжников от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться события, а затем действовать соответственно», – сказал Каспер.