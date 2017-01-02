Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», на матче команды против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ ожидается аншлаг.

В продаже по состоянию на обед 3 февраля остается менее 500 билетов.

Встреча состоится на «Минск-Арене» в 19:30. Стадион вмещает 15 086 человек.