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«Динамо-Минск» – СКА. На матче ожидается аншлаг
03.01.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», на матче команды против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ ожидается аншлаг.
В продаже по состоянию на обед 3 февраля остается менее 500 билетов.
Встреча состоится на «Минск-Арене» в 19:30. Стадион вмещает 15 086 человек.
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Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», на матче команды против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ ожидается аншлаг.
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