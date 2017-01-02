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Крэйг Вудкрофт: «СКА – команда, состоящая из суперзвезд. Нас ожидает отличная проверка на прочность»

03.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

– Хорошо начинать новый год с матча с одной из лучших команд в лиге. СКА – команда, состоящая из суперзвезд, которая была собрана для определенной цели. Сегодня нас ожидает отличная проверка на прочность.

Мы получили хороший опыт на Кубке Шпенглера. Там мы играли с очень организованными и быстрыми командами, которые по стилю очень похожи на наших сегодняшних соперников. Думаю, мы будем готовы к их скоростям и их стилю игры, нам надо просто быть уверенными в том, что мы сможем включиться в игру с самых первых секунд.

– Сегодня на арене будет настоящий аншлаг. Как это может помочь команде добиться победы сегодня?

– Мы всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Полная арена служит хорошим мотиватором для команды. Поддержка родных трибун, это как шестой игрок на льду. Мы выходим на лед с осознанием того, что играем не только за себя, но и за всех наших болельщиков.

– Кого болельщикам стоит ожидать сегодня в составе на матч?

– Фредрик Петтерссон точно будет играть сегодня, как и Аарон Палушай.  Мэтт Эллисон и Кирилл Готовец, к сожалению, дисквалифицированы. Сергей Костицын уже совсем близок к возвращению на лед. Сегодня он даже принимал участие в утренней раскатке, а это уже большой шаг. Артур Гаврус чувствует себя намного лучше, здорово вновь видеть его энергетику на льду. Эти ребята уже совсем скоро вернутся в состав.

– Увидим ли мы сегодня на льду Марка-Андре Граньяни? Ему был предоставлен отдых на время Кубка Шпенглера…

– Как я говорил прежде, мы воспользовались Кубком Шпенглера, чтобы дать ему время восстановиться от повреждения. Сегодня я разговаривал с ним, он сказал, что чувствует себя отлично.

Значит, мы правильно поступили, что не использовали его в Швейцарии, даже когда нам сильно не хватало его в составе. Мы думали не только о ближайших матчах, но и об оставшейся четверти сезона. Такой защитник нам очень пригодится в заключительной части чемпионата, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

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