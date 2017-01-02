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Жеребьевка ЧЕ-2019 (U-21). Беларусь попала в пятую корзину из шести

03.01.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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26 января состоится жеребьевка отборочного цикла к молодежному (до 21 года) чемпионату Европы 2019 года.

Сборная Беларуси получила 42-й рейтинг из 54 команд и попала в пятую отборочную корзину из шести. В одну корзину с белорусской командой попали Литва, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан, Кипр, Латвия и Эстония.

Финальный турнир состоится в Италии.

 
 
Ссылка на источник 42
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26 января состоится жеребьевка отборочного цикла к молодежному (до 21 года) чемпионату Европы 2019 года.

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