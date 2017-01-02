26 января состоится жеребьевка отборочного цикла к молодежному (до 21 года) чемпионату Европы 2019 года.

Сборная Беларуси получила 42-й рейтинг из 54 команд и попала в пятую отборочную корзину из шести. В одну корзину с белорусской командой попали Литва, Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Казахстан, Кипр, Латвия и Эстония.

Финальный турнир состоится в Италии.