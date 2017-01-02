Полузащитник Юлиан Дракслер заключил контракт с .

Соглашение между футболистом и французским клубом рассчитано до лета 2021 года.

До последнего времени полузащитник выступал за . Немецкий клуб объявил о трансфере еще в декабре.

«Я рад приветствовать Юлиана в семье «ПСЖ». Трансфер такого высокого уровня, переход игрока сборной Германии еще раз подтверждает, насколько клуб привлекателен для наиболее талантливых футболистов мира.

У Дракслера есть все качества для того, чтобы сыграть важную роль в нашем проекте и стать любимцем болельщиков. Этим трансфером мы подтверждаем высокие амбиции клуба», – сказал президент «ПСЖ» .





Фото: официальный сайт «ПСЖ»