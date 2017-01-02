﻿ Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

03.01.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Юлиан Дракслер заключил контракт с «ПСЖ».

Соглашение между футболистом и французским клубом рассчитано до лета 2021 года.

До последнего времени полузащитник выступал за «Вольфсбург». Немецкий клуб объявил о трансфере еще в декабре.

«Я рад приветствовать Юлиана в семье «ПСЖ». Трансфер такого высокого уровня, переход игрока сборной Германии еще раз подтверждает, насколько клуб привлекателен для наиболее талантливых футболистов мира.

У Дракслера есть все качества для того, чтобы сыграть важную роль в нашем проекте и стать любимцем болельщиков. Этим трансфером мы подтверждаем высокие амбиции клуба», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Дракслер заключил с «ПСЖ» контракт на 4,5 года

Фото: официальный сайт «ПСЖ»

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Юлиан Дракслер заключил контракт с «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «СКА – команда, состоящая из суперзвезд. Нас ожидает отличная проверка на прочность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика