Молдавский защитник Штефан Бургиу отправится на просмотр в футбольный клуб «Слуцк», который выступает в высшей лиге Беларуси.

Футболист должен будет прибыть на просмотр в эту команду в середине января.

Первую часть нынешнего сезона Бургиу на правах аренды провёл за хынчештский «Петрокуб» (13 матчей, 2 гола). Ранее в своей карьере он выступал за «Зимбру» (86 матчей, 2 гола) и отачьский «Нистру» (55 матчей, 3 гола).

На счету футболиста также 9 игр и 1 гол в Лиге Европы и 7 матчей в составе сборной Молдовы.