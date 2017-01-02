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Защитник сборной Молдовы Бургиу пройдет просмотр в «Слуцке»

03.01.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Молдавский защитник Штефан Бургиу отправится на просмотр в футбольный клуб «Слуцк», который выступает в высшей лиге Беларуси.

Футболист должен будет прибыть на просмотр в эту команду в середине января.

Первую часть нынешнего сезона Бургиу на правах аренды провёл за хынчештский «Петрокуб» (13 матчей, 2 гола). Ранее в своей карьере он выступал за «Зимбру» (86 матчей, 2 гола) и отачьский «Нистру» (55 матчей, 3 гола).

На счету футболиста также 9 игр и 1 гол в Лиге Европы и 7 матчей в составе сборной Молдовы.

 
 
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Молдавский защитник Штефан Бургиу отправится на просмотр в футбольный клуб «Слуцк», который выступает в высшей лиге Беларуси.

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