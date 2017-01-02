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КХЛ. Сергей Костицын выведен из списка травмированных
03.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын выведен из списка травмированных.
Сообщается, что в сегодняшнем матче против СКА игрок не примет участия в связи с необходимостью набрать форму.
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Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын выведен из списка травмированных.
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