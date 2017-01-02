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Рождественский турнир. Александр Лукашенко и пять действующих хоккеистов сыграют за команду Беларуси

03.01.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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4-7 января в Минске состоится Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.

За команду Беларуси сыграет Александр Лукашенко.

Отметим, что в составе хозяев заявлено пять профессиональных игроков – защитник «Шахтера» Александр Рядинский, форварды «горняков» Ярослав Чуприс и Андрей Михалев, а также нападающие Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»).

Полный состав команды Беларуси выглядит следующим образом.

Вратари: Сергей Шабанов, Леонид Гришукевич

Защитники: Александр Рядинский, Алексей Баранов, Александр Макрицкий, Сергей Стась, Александр Зеленко, Алексей Титовец

Нападающие: Вадим Бекбулатов, Андрей Асташевич, Павел Белый, Александр Лукашенко, Степан Пономарев, Сергей Шитковский, Ярослав Чуприс, Андрей Михалев, Сергей Заделенов, Геннадий Савилов, Вячеслав Лисичкин, Денис Матюхин, Евгений Курилин, Даниэль Корсо, Константин Кольцов

 
Теги: Минск
 
 
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4-7 января в Минске состоится Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.

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