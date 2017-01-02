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Рождественский турнир. Александр Лукашенко и пять действующих хоккеистов сыграют за команду Беларуси
03.01.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
4-7 января в Минске состоится Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.
За команду Беларуси сыграет Александр Лукашенко.
Отметим, что в составе хозяев заявлено пять профессиональных игроков – защитник «Шахтера» Александр Рядинский, форварды «горняков» Ярослав Чуприс и Андрей Михалев, а также нападающие Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»).
Полный состав команды Беларуси выглядит следующим образом.
Вратари: Сергей Шабанов, Леонид Гришукевич
Защитники: Александр Рядинский, Алексей Баранов, Александр Макрицкий, Сергей Стась, Александр Зеленко, Алексей Титовец
Нападающие: Вадим Бекбулатов, Андрей Асташевич, Павел Белый, Александр Лукашенко, Степан Пономарев, Сергей Шитковский, Ярослав Чуприс, Андрей Михалев, Сергей Заделенов, Геннадий Савилов, Вячеслав Лисичкин, Денис Матюхин, Евгений Курилин, Даниэль Корсо, Константин Кольцов
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Рождественский турнир. Александр Лукашенко и пять действующих хоккеистов сыграют за команду Беларуси
4-7 января в Минске состоится Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.
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