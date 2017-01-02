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Сергей Яромко: «Генералов не можем себе позволить взять, но и прапорщиков Шматко тоже не хотим»
03.01.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о принципах комплектования команды.
– Вопрос комплектования сложен для нас. Образно говоря, генералов не можем себе позволить взять, но и прапорщиков Шматко тоже не хотим. Будем опираться на молодых перспективных футболистов, – сказал Яромко.
Напомним, Дмитрий Шматко раскритиковал методы работы Сергея Яромко в недавнем интервью, обвинив того в решении вопросов «за спиной».
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о принципах комплектования команды.
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