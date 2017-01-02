Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал о принципах комплектования команды.

– Вопрос комплектования сложен для нас. Образно говоря, генералов не можем себе позволить взять, но и прапорщиков Шматко тоже не хотим. Будем опираться на молодых перспективных футболистов, – сказал Яромко.

Напомним, Дмитрий Шматко раскритиковал методы работы Сергея Яромко в недавнем интервью, обвинив того в решении вопросов «за спиной».

Белорус в 17 едва не уехал в «Бенфику», а в 25 закончил с футболом и нашел себя в Москве. История Дмитрия Шматко