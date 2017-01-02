﻿ Хорхе Сампаоли: «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хорхе Сампаоли: «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси»

03.01.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Роналду – великолепный футболист, особенно это касается действий на ближайшей к чужим воротам трети поля. Он играет решающую, определяющую роль. Единственная проблема Криштиану заключается в том, что его расцвет совпал по времени с присутствием Месси – лучшего футболиста в истории или почти лучшего.

Работать с Лео – это мечта. Я всегда говорил, что хотел бы однажды возглавить сборную Аргентины. Пока этого не случилось. Тренировать Месси – это по-прежнему мои грезы, хотя ситуация не зависит от меня в полной мере», – сказал аргентинец.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о нападающем «Реала» Криштиану Роналду и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Кречин: «Переименование «Гомельжелдортранса в «Локомотив»? На данный момент в жизни команды ничего не поменялось»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика