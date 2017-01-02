﻿ Павел Кречин: «Переименование «Гомельжелдортранса в «Локомотив»? На данный момент в жизни команды ничего не поменялось». 21.by
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Павел Кречин: «Переименование «Гомельжелдортранса в «Локомотив»? На данный момент в жизни команды ничего не поменялось»

03.01.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Локомотива» Павел Кречин объяснил переименование клуба.

– Недавно было объявлено, что «Гомельжелдортранс» стал «Локомотивом». Это изменение чисто косметическое или оно повлечет и другие перемены?

– Не хотелось бы бежать впереди паровоза, потому что на самом деле наша реорганизация еще находится в процессе. О чем-то можно будет говорить, когда уладятся все юридические вопросы. На данный момент в жизни команды ничего не поменялось — футболисты отдыхают в отпуске и для них все остается по-прежнему, – сказал Кречин.

 
 
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