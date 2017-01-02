Главный тренер «Локомотива» Павел Кречин объяснил переименование клуба.

– Недавно было объявлено, что «Гомельжелдортранс» стал «Локомотивом». Это изменение чисто косметическое или оно повлечет и другие перемены?

– Не хотелось бы бежать впереди паровоза, потому что на самом деле наша реорганизация еще находится в процессе. О чем-то можно будет говорить, когда уладятся все юридические вопросы. На данный момент в жизни команды ничего не поменялось — футболисты отдыхают в отпуске и для них все остается по-прежнему, – сказал Кречин.