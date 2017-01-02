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Андрей Климович: «Минское «Динамо» ставит перед собой большие задачи, поэтому мой переход – это шаг вперед»

03.01.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новобранец минского «Динамо» Андрей Климович объяснил свой выбор.

– Можно говорить о моем возвращении, когда-то начинал здесь. В основном составе не играл, но всегда был с командой. Сейчас вернулся, чтобы доказать, что я могу играть в «Динамо» и приносить пользу команде. Многих ребят я знаю, думаю, даже больше, чем половину состава – проблем с адаптацией не возникнет. Буду делать все, для того чтобы болельщики были довольны мной, тем более болельщики минского и брестского «Динамо» лучшие в стране.

– В прошлом году ты говорил о том, что для тебя только переход в иностранный клуб станет шагом вперед.

– Переход в «Динамо» для меня это тоже большой шаг. Понятно, можно перейти и за рубеж, но нужно что бы и клуб был хороший, а не переход просто ради перехода за границу – в этом проблемы не было. А «Динамо» ставит перед собой большие задачи, поэтому это шаг вперед.

– Прошлый сезон стал для тебя лучшим в карьере, не так ли?

– Сезон 2016 года забыт, сейчас нужно доказывать все по новой, а прошлый год – уже история, – сказал Климович.

 
 
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