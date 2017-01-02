Ряды минского «Динамо» пополнил 28-летний голкипер Андрей Климович.

В минувшем сезоне футболист защищал цвета «Минска» и сыграл во всех 36-ти матчах этой команды, в которых пропустил 25 матчей и провел 20 сухих игр. Также, по итогам сезона Климович был признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси.



