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Рождественский турнир. За сборную Германию сыграет 84-летний Эдуард Бшайд
03.01.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы команд на Рождественский турнир. За сборную Германии сыграет 84-летний Эдуард Бшайд.
Таким образом, Бшайд является самым возрастным участником стартующего в Минске турнира.
Напомним, в составе сборной Беларуси выступят пять профессиональных хоккеистов.
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Стали известны составы команд на Рождественский турнир.
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