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Рождественский турнир. За сборную Германию сыграет 84-летний Эдуард Бшайд

03.01.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы команд на Рождественский турнир. За сборную Германии сыграет 84-летний Эдуард Бшайд.

Таким образом, Бшайд является самым возрастным участником стартующего в Минске турнира.

Напомним, в составе сборной Беларуси выступят пять профессиональных хоккеистов.

Рождественский турнир. Александр Лукашенко и пять действующих хоккеистов сыграют за команду Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы команд на Рождественский турнир.

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