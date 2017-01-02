«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера.

Ранее был согласован рассчитанный до конца сезона контракт с Федором Щербаченко. Однако потом владельцем «Анжи» стал Осман Кадиев. Новое руководство решило не заключать контракт с Щербаченко, а также расстаться со спортивным директором Сергеем Доронченко.

Как сообщается, за селекцию будет отвечать Александр Танцюра. Его хотят назначить на должность спортивного директора.

В качестве кандидатов на пост тренера рассматриваются трое. Это тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с Кадиевым по работе в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, сотрудничавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и Валерий Карпин.