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Павел Кречин: «После игры с «Лучом» приезжал следователь и в течение двух дней задавал ребятам вопросы»

03.01.2017 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Локомотива» (бывший «Гомельжелдортранс») Павел Кречин поделился мнением о договорных матчах в белорусском футболе.

- Вас не огорчает, что «Луч» вас все-таки опередил и по очкам, и третье место досталось после того, как ваш конкурент был оштрафован федерацией?

– Не мы принимали это решение, и повлиять на эту ситуацию тоже не могли. А вообще по тому, как ребята готовились к сезону и как работали, они заслужили эти медали.

- Не опасались, что разбирательства с «Лучом» коснутся и вас, тем более что правоохранительные органы заинтересовал матч минчан с вашей командой?

– Конечно, нас это не могло не коснуться. Ситуация была очень неприятная. К нам приезжал следователь и в течение двух дней задавал нашим ребятам вопросы. Приятного было мало, но ничего — пережили. Теперь все позади и вспоминать об этом не хочется, – сказал Кречин.

 
 
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Главный тренер «Локомотива» (бывший «Гомельжелдортранс») Павел Кречин поделился мнением о договорных матчах в белорусском футболе.

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