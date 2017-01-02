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«Генк» хотел от «Спартака» 25 миллионов евро за Бэйли

03.01.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали переговоров о переходе атакующего полузащитника «Генка» Леона Бэйли в «Спартак».

Клубы начали обсуждать трансфер в сентябре. «Генк» поднял цену на ямайца сначала до 18, а потом до 20 миллионов евро. В итоге цена составила 25 миллионов, после чего переговоры были прекращены.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 мяча в 18 матчах бельгийского чемпионата. Также он отметился 7 голами в 12 играх Лиги Европы.

 
 
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Стали известны детали переговоров о переходе атакующего полузащитника «Генка» Леона Бэйли в «Спартак».

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