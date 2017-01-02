Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович рассказал о состоянии проекта белорусской ПФЛ.

– Не могу обойти тему ПФЛ, создание которой ты продвигал. Объясни, на чьей половине мяч здесь сегодня?

– Кому-то может показаться, что я чуть дистанцировался от проекта. Это не так. Просто немного перегруппировался. Пережил определенные ситуации, понял, что если пытаться влиять на какие-то процессы — сразу начинается конфликт. Не боюсь этого, но если хочешь воплотить какую-то идею, нужно объединяться, а не с самого начала занимать жесткую позицию.

Скажу конкретнее. Очень хорошо, что темой ПФЛ загорелся Капский. И очень плохо, что, по большому счету, загорелся только он. Общаясь с Анатолием Анатольевичем, наблюдая его со стороны, пришел к выводу, что ему нужен противовес. И, показалось, он даже сам ищет, с кем может оппонировать. В условиях такой здоровой творческой дискуссии и следует двигаться.

Но позиция большинства клубов — вы попробуйте, а мы посмотрим. Люди часто не могут объяснить, чего хотят. Капский же знает, чего хочет. И даже если я с ним не согласен, его логику прекрасно понимаю. Как он говорил в прессе? Не поручусь за точность цитаты, но смысл в том, что он горло перегрызет за свой клуб. Вот очень хочется, чтобы каждый руководитель был готов так же грызть. Только на таком нерве что-то и рождается.

А так, повторюсь, Капский загорелся, а остальные заняли выжидательную позицию. И пока они выжидают, как бы не получить календарь чемпионата страны с 26-дневной летней паузой, – сказал Карпович.