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Рождественский турнир. Каралахти выступит в составе Финляндии

03.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Йере Каралахти выступит в составе команды Финляндии на Рождественском турнире на призы президента Беларуси.

Напомним, Каралахти с 2011 по 2013 годы выступал за минское «Динамо». За два сезона финн провел 99 матчей регулярного чемпионата, в которых он заработал 24 (8+16) очка. В плей-офф Каралахти принял участие в четырех матчах, в которых сделал две результативные передачи.

Также на счету игрока 149 матчей в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, защитник является четырехкратным призером чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. Каралахти завершил карьеру в августе 2016 года.

Традиционный Рождественский турнир состоится в Минске 4-7 января. Во всех командах, кроме Беларуси, участвуют любители и ветераны хоккея. В составе команды Беларуси, помимо них, выступает пять действующих профессионалов.

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Теги: Минск
 
 
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Защитник Йере Каралахти выступит в составе команды Финляндии на Рождественском турнире на призы президента Беларуси.

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