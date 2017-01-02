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Пресс-секретарь Минспорта Нестерович: «Проект указа о господдержке спорта подготовлен, но пока не подписан»
03.01.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с продлением указа о государственной поддержке спорта, сообщает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.
– 31 декабря закончился срок действия Указа президента №191 о господдержке спорта. Будет ли он продлен?
– Насколько я знаю, проект указа подготовлен, но пока не подписан. Степень готовности высокая. Насколько я осведомлен, на уровне специалистов Министерства спорта и туризма он был согласован со всеми, с кем нужно.
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Пресс-секретарь Минспорта Нестерович: «Проект указа о господдержке спорта подготовлен, но пока не подписан»
Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с продлением указа о государственной поддержке спорта, сообщает корреспондент...
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