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Пресс-секретарь Минспорта Нестерович: «Проект указа о господдержке спорта подготовлен, но пока не подписан»

03.01.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с продлением указа о государственной поддержке спорта, сообщает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

– 31 декабря закончился срок действия Указа президента №191 о господдержке спорта. Будет ли он продлен?

– Насколько я знаю, проект указа подготовлен, но пока не подписан. Степень готовности высокая. Насколько я осведомлен, на уровне специалистов Министерства спорта и туризма он был согласован со всеми, с кем нужно.

 

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с продлением указа о государственной поддержке спорта, сообщает корреспондент...

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