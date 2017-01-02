Пресс-секретарь Министерства спорта Владимир Нестерович рассказал о ситуации с продлением указа о государственной поддержке спорта, сообщает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

– 31 декабря закончился срок действия Указа президента №191 о господдержке спорта. Будет ли он продлен?

– Насколько я знаю, проект указа подготовлен, но пока не подписан. Степень готовности высокая. Насколько я осведомлен, на уровне специалистов Министерства спорта и туризма он был согласован со всеми, с кем нужно.