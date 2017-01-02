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Полузащитник Федорцов сменил «Барановичи» на брестское «Динамо»
03.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став пятым новичком команды в зимнее межсезонье.
Отметим, что 23-летний футболист начал свою профессиональную карьеру в «Барановичах». В завершившемся сезоне первой лиги на счету хавбека 26 матчей и 8 голов. Кроме того, Федорцов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Беларуси, имея в активе 5 голов.
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Полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став пятым новичком команды в зимнее межсезонье.
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