Полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став пятым новичком команды в зимнее межсезонье.

Отметим, что 23-летний футболист начал свою профессиональную карьеру в «Барановичах». В завершившемся сезоне первой лиги на счету хавбека 26 матчей и 8 голов. Кроме того, Федорцов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Беларуси, имея в активе 5 голов.