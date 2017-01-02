﻿ Полузащитник Федорцов сменил «Барановичи» на брестское «Динамо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Полузащитник Федорцов сменил «Барановичи» на брестское «Динамо»

03.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став пятым новичком команды в зимнее межсезонье.

Отметим, что 23-летний футболист начал свою профессиональную карьеру в «Барановичах». В завершившемся сезоне первой лиги на счету хавбека 26 матчей и 8 голов. Кроме того, Федорцов является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Беларуси, имея в активе 5 голов.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став пятым новичком команды в зимнее межсезонье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Анжи» рассматривает кандидатуры Карпина и Григоряна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика