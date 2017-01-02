Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выразил надежду, что нападающий Артем Милевский прибавит во второй части сезона.

– Милевский остается в «Тосно»?

– Да, он у нас. Все по-старому. Никаких изменений в «Тосно» нет. Только Альшин из «Факела» добавился.

– Милевский разочаровал в первой части сезона?

– У него все-таки было мало игрового времени. Он иностранец. Из-за лимита не получалось часто выходить на поле. Могу сказать, что динамика у него положительная. Прибавляет в игре, на тренировках старается, работает. Кондиции возвращаются. Приходит в норму. Сейчас пройдет с командой сборы, посмотрим, как будет выглядеть. Он ведь к нам пришел без предсезонки, много пропустил. Долго втягивался.

– У него контракт рассчитан по схеме 1+1?

– Да. Все верно. Хочется, чтобы он заиграл и принес нам пользу, – сказал Матюшенко.