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Артем Старгородский: «Беларусь – хорошая площадка для дальнейших переходов, там можно забить немало голов»

03.01.2017 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«В Беларусь едут наши игроки, так как не могут найти команду в Украине. В финансовом плане они вряд ли выигрывают, да и в стабильности тоже. Я слышал, что в Беларуси есть много команд с финансовыми проблемами. Только БАТЭ, «Шахтер», минское и брестское «Динамо» могут похвастаться стабильностью. Другие – не очень. Существуют команды, которые то платят, то не платят.

Другая мотивация в том, что Беларусь – хорошая площадка для дальнейших переходов. Это может быть хорошей мотивацией для агентов, чтобы потом можно было продать игрока куда-то дальше. Здесь можно забить немало голов и отдать передач, чтобы потом у тебя была хорошая статистика. Также нужно говорить о том, что в Украине мало вариантов осталось – некоторые игроки даже в аматоры идут.

А бывает и такое, что в Беларуси наши футболисты играют по три месяца, чтобы, так сказать, обкататься. Чтобы кто-то подольше остался, то это Галюза, Габовда, Рожок. Других и не вспомню сразу», – сказал Старгородский.

В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси 34-летний хавбек провел 26 матчей и забил 5 голов.

 
 
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский поделился мнением о чемпионате Беларуси.

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