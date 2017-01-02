|
«Динамо» Минск – СКА. Петтерссон и Палушай забросили первые шайбы за «зубров» в КХЛ
03.01.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного матча КХЛ минское «Динамо» принимает СКА (2:0, 2-й период).
Отметим, что шайбы в составе «зубров» забросили Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон. Эти взятия ворот стали для них первыми в новой команде в рамках КХЛ.
Подробную статистику Палушая в нынешнем сезоне смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного матча КХЛ минское «Динамо» принимает СКА (2:0, 2-й период).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии