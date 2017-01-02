﻿ «Динамо» Минск – СКА. Петтерссон и Палушай забросили первые шайбы за «зубров» в КХЛ. 21.by
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«Динамо» Минск – СКА. Петтерссон и Палушай забросили первые шайбы за «зубров» в КХЛ

03.01.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного матча КХЛ минское «Динамо» принимает СКА (2:0, 2-й период).

Отметим, что шайбы в составе «зубров» забросили Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон. Эти взятия ворот стали для них первыми в новой команде в рамках КХЛ.

Подробную статистику Палушая в нынешнем сезоне смотрите здесь, Петтерссона – здесь.

Видео. Новички «Динамо» в первом же матче КХЛ забрасывают СКА

 

 
 
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В очередном матче регулярного матча КХЛ минское «Динамо» принимает СКА (2:0, 2-й период).

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