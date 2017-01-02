В очередном матче регулярного матча КХЛ минское «Динамо» принимает СКА (2:0, 2-й период).

Отметим, что шайбы в составе «зубров» забросили Аарон Палушай и Фредрик Петтерссон. Эти взятия ворот стали для них первыми в новой команде в рамках КХЛ.

Подробную статистику Палушая в нынешнем сезоне смотрите здесь , Петтерссона – здесь.

Видео. Новички «Динамо» в первом же матче КХЛ забрасывают СКА