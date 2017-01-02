Нападающая национальной баскетбольной сборной Беларуси и стамбульского «Фенербахче» Анастасия Веремеенко высказала свое отношение к смене главного тренера «националки».

– Ты же понимаешь, что вопроса о твоем отношении к отставке Анатолия Буяльского и назначению главным тренером Натальи Трофимовой не избежать?

– Вообще, игроку не гоже обсуждать назначение и увольнение тренеров. Но если выражать стороннее отношение к произошедшему, то скажу, что нашему женскому баскетболу на самом деле требовалась встряска. И для «старушек», и для молодых виделось благом пришествие на капитанский мостик нового человека. Причем не такого, который был бы далек от белорусских проблем, а специалиста, знающего здешние нюансы работы, уровень и потенциал игроков.

Единственное, что форма и время отставки Буяльского видятся мне странными. Как минимум в силу уважения к его заслугам, вкладу в наши победы можно было дать Анатолию Сергеевичу доработать квалификацию, сделав Трофимову, например, его ассистентом.

В принципе с Наташей... ой, с Натальей Владимировной мне работать понравилось. Она уделяет много внимания деталям и неочевидным мелочам, которые на деле серьезно влияют на ход игры. Уверена, Трофимова будет отличным тренером — в ней есть азарт, огонь, желание работать над собой и становиться лучше. Это назначение, несомненно, принесет пользу национальной команде, – сказала Веремеенко.