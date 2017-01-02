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«Динамо» Минск – СКА. Дрозд забросил первую шайбу за 34 матча
03.01.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает СКА (5:0, 2-й период).
Отметим, что пятое взятие ворот в составе минчан оформил Сергей Дрозд. Это первая шайба нападающего за 34 матча.
Последний раз в КХЛ форвард отличался 16 февраля 2016 года в матче против «Спартака» (2:5). Подробную статистику Дрозда смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает СКА (5:0, 2-й период).
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