В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает СКА (5:0, 2-й период).

Отметим, что пятое взятие ворот в составе минчан оформил Сергей Дрозд. Это первая шайба нападающего за 34 матча.

Последний раз в КХЛ форвард отличался 16 февраля 2016 года в матче против «Спартака» (2:5). Подробную статистику Дрозда смотрите здесь.