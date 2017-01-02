Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных», – говорится в пресс-релизе IAAF.