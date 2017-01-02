﻿ IAAF получила от WADA около 200 имен подозреваемых в допинге российских легкоатлетов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

IAAF получила от WADA около 200 имен подозреваемых в допинге российских легкоатлетов

03.01.2017 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена.

Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных», – говорится в пресс-релизе IAAF.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» примет «Торонто», «Коламбус» встретится с «Эдмонтоном» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика