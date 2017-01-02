﻿ Владимир Крикунов: «Быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится. Эта такая поездка, которая убивает команду». 21.by
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Владимир Крикунов: «Быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится. Эта такая поездка, которая убивает команду»

03.01.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что опасается за состояние команды после возвращения с Кубка Шпенглера.

«Так быстро отойти от Кубка Шпенглера не получится. Эта такая поездка, которая убивает команду. Все команды, которые возвращались из Швейцарии, поначалу играли не очень хорошо. Видимо, перепады высот. Вот смотрю по тренировкам – мы пока еще не адаптировались обратно.

Поэтому есть опасения перед домашней серией из-за этого. Ведь мы вроде и начали играть хорошо, и набирать очки. А этот Кубок Шпенглера нам не очень нужен был, но он был запланирован, и был контракт», – сказал Крикунов.

 
 
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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что опасается за состояние команды после возвращения с Кубка Шпенглера.

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