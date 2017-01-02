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Артем Старгородский: «Как-то раз приехал на базу в Солигорске, и тут же появился милицейский «бобик»
03.01.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский рассказал о курьезном случае, который случился с ним в Беларуси.
«Как-то я приехал на базу, и тут же появился милиционерский «бобик». Меня вызвали к себе, расспрашивая, кто я и долго ли здесь.
Оказалось, что несколько часов до этого тоже на черной «Ауди» с украинскими номерами кто-то кого-то ограбил. Меня даже в милиции фотографировали», – сказал Старгородский.
В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси 34-летний хавбек провел 26 матчей и забил 5 голов.
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Артем Старгородский: «Как-то раз приехал на базу в Солигорске, и тут же появился милицейский «бобик»
Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский рассказал о курьезном случае, который случился с ним в Беларуси.
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