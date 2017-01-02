﻿ Артем Старгородский: «Как-то раз приехал на базу в Солигорске, и тут же появился милицейский «бобик». 21.by
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Артем Старгородский: «Как-то раз приехал на базу в Солигорске, и тут же появился милицейский «бобик»

03.01.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский рассказал о курьезном случае, который случился с ним в Беларуси.

«Как-то я приехал на базу, и тут же появился милиционерский «бобик». Меня вызвали к себе, расспрашивая, кто я и долго ли здесь.

Оказалось, что несколько часов до этого тоже на черной «Ауди» с украинскими номерами кто-то кого-то ограбил. Меня даже в милиции фотографировали», – сказал Старгородский.

В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси 34-летний хавбек провел 26 матчей и забил 5 голов.

 

 
 
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Артем Старгородский рассказал о курьезном случае, который случился с ним в Беларуси.

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