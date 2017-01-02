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Крэйг Вудкрофт: «В третьем периоде перестали кататься и позволили сопернику вернуться в игру»
03.01.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча со СКА (5:4).
– Игра была очень захватывающей. Понравилось, как играли в первых двух периодах и не понравился третий период. Перестали кататься и позволили сопернику вернуться в игру.
Палушай и Петтерссон? Оба они очень рады оказаться у нас. Они влились в команду и делали именно то, что мы требовали. Я ими доволен, – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча со СКА (5:4).
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