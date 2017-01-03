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Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ
03.01.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская спортсменка Александра Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ.
«Школам/спортклассам/училищам и др. принимаю заявки на проведение мастерклассов.
Даты с 8.01 до 12.02.
Жду желающих!» – написала Герасименя на своей странице в Facebook.
Узнать дополнительные подробности можно
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Белорусская спортсменка Александра Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ.
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