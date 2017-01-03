﻿ Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ

03.01.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская спортсменка Александра Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ.

«Школам/спортклассам/училищам и др. принимаю заявки на проведение мастерклассов.

Даты с 8.01 до 12.02.

Жду желающих!» – написала Герасименя на своей странице в Facebook.

Узнать дополнительные подробности можно здесь.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка Александра Герасименя объявила о проведении бесплатных мастерклассов для учащихся школ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Крэйг Вудкрофт: «Если бы игра продолжалась на пять минут дольше, у нас была бы другая пресс-конференция»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика