Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после победы над СКА (5:4).

– Думаю, мы хорошо отыграли первый период, еще лучше действовали во втором. Все шло по такому сценарию, потому что наша команда действовала по игровому сценарию и не давала сопернику развить свои сильные стороны и показать ему свою игру.

Конечно, в третьем периоде скорость, опыт, мастерство соперника и его мировой уровень дали о себе знать. Поэтому здорово, что удалось выиграть.

Сегодня постаралась вся команда, отлично действовали в меньшинстве и большинстве. Все, начиная от Бена Скривенса и заканчивая нападающими, очень здорово постарались сегодня. Горжусь тем, как действовала наша команда. Не думаю, что мы закончили этот матч так, как хотели, и если в будущем мы хотим играть с такими соперниками, надо улучшать свою игру в концовках, особенно во встречах такого накала.

- Показалось, что вы эмоционально истощены. Можете ли сказать, что это был самый эмоциональный матч за время вашей работы в «Динамо»?

– На самом деле, это не так. В начале года я пообещал, что буду спокойным, полным эмоций и энергии. Но когда ты играешь с таким соперником как СКА, ты не можешь ожидать, что будешь вести весь матч и у соперника не будет возникать возможностей для взятия твоих ворот. Конечно, они будут возникать, и ты должен адекватно на это реагировать. У СКА такие моменты возникали, и если бы игра продолжалась на пять минут дольше, то у нас была бы другая пресс-конференция. И Олег Валерьевич об этом знает.

- Оцените работу голкиперов в сегодняшнем матче.

– Бен Скривенс провел отличный матч сегодня. Он сделал несколько важнейших сейвов, которые позволяли нам отстаивать свое преимущество в счете и отталкиваться в своей игре от него. Он был в нужное месте в нужное время.

Что касается Микко Коскинена, то это вратарь мирового уровня. Он сыграл хорошую игру, и когда на последних минутах, когда СКА в нем нуждалось, он делал хорошие сейвы. Что касается пропущенных им шайб, то там были ситуации 50 на 50. Сегодня отскоки были в нашу сторону, и так получалось, что все отскоки были в нашу пользу и шайба оказывалась в сетке его ворот. Не знаю, видел ли когда-либо в жизни вратаря таких габаритов в рамке. Микко очень хороший вратарь.

- Если абстрагироваться от трех заброженных шайб Палушая и Петтерссона, как оцените их дебют в официальном матче?

– Почему ты хочешь абстрагировать три заброшенные шайбы от их игры? Они были очень хороши сегодня, – заявил Вудкрофт.