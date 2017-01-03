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Олег Знарок: «Провели только одну тренировку перед сегодняшним матчем, поэтому долго вкатывались»
03.01.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (4:5).
– К сожалению, проиграли. Спросил: «Чего не хватало играть так, как в третьем периоде, на протяжении всего матча». Наверное, долго вкатывались в игру. Очень плохо сыграли в обороне.
- СКА впервые в сезоне потерпел три поражения подряд. В чем причины такой неудачной серии?
– В матчах с «Ак Барсом» и «Локомотивом» у нас были ошибки, а так мы должны были обыгрывать их. Сегодня мы вытаскивали игру. Готовимся к следующей игре, вот и все.
Я вспоминаю здесь пресс-конференцию на чемпионате мира-2014 в этом зале. То же самое. Очень приятно.
- Раньше СКА уверенно проводил первые периоды, сейчас ситуация изменилась. Почему?
– Вкатывались долго, наверное. Новый год. Мы провели только одну тренировку перед сегодняшним матчем, поэтому долго вкатывались.
- Оцените работу голкипера. Не было соблазна заменить Коскинена при счете 0:5?
– Я на 100% доверяю тренеру по вратарям. Если не поменяли, значит так должно было быть.
- Нужно ли было вам как тренеру перед третьим периодом находить какие-то особенные слова или игроки сами все понимали?
– Ну естественно приходилось после второго периода, – сказал Знарок.
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Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (4:5).
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