Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру команды в матче с минским «Динамо» (4:5).

– К сожалению, проиграли. Спросил: «Чего не хватало играть так, как в третьем периоде, на протяжении всего матча». Наверное, долго вкатывались в игру. Очень плохо сыграли в обороне.

- СКА впервые в сезоне потерпел три поражения подряд. В чем причины такой неудачной серии?

– В матчах с «Ак Барсом» и «Локомотивом» у нас были ошибки, а так мы должны были обыгрывать их. Сегодня мы вытаскивали игру. Готовимся к следующей игре, вот и все.

Я вспоминаю здесь пресс-конференцию на чемпионате мира-2014 в этом зале. То же самое. Очень приятно.

- Раньше СКА уверенно проводил первые периоды, сейчас ситуация изменилась. Почему?

– Вкатывались долго, наверное. Новый год. Мы провели только одну тренировку перед сегодняшним матчем, поэтому долго вкатывались.

- Оцените работу голкипера. Не было соблазна заменить Коскинена при счете 0:5?

– Я на 100% доверяю тренеру по вратарям. Если не поменяли, значит так должно было быть.

- Нужно ли было вам как тренеру перед третьим периодом находить какие-то особенные слова или игроки сами все понимали?

– Ну естественно приходилось после второго периода, – сказал Знарок.