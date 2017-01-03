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Минское "Динамо" обыграло СКА в КХЛ, забросив 5 шайб

03.01.2017 22:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал первую домашнюю победу в новом году в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв лидера Западной конференции СКА из Санкт-Петербурга со счетом 5:4.

Встреча "Динамо-Минск" — СКА состоялась во вторник, 3 января, на "Минск-Арене". В составе победителей точными бросками отметились Фредерик Петтерсон (6-я и 26-я минуты), Аарон Палушай (22), Андрей Степанов (33) и Сергей Дрозд (34). В составе подопечных Олега Знарка шайбу в ворота Бена Скривенса провели Илья Ковальчук (39), Павел Дацюк (43), Евгений Дадонов (50 и 53).

"Думаю, что была захватывающая встреча для болельщиков — они увидели много забитых шайб". Мне понравилось, как команда играла в первом и втором периоде, не понравился третий", — сказал в эфире телеканала "Беларусь 5" главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт.

По его словам, "зубры" дали возможность вернуться в игру СКА в заключительной 20-минутке, однако действия в защите все же не позволили хозяевам завершить поединок в роли побежденных. Вудкрофот также отметил игру новичков "Динамо": нападающие Петтерсон и Палушай, соглашения с которыми были заключены в декабре прошлого года, дебютировали в КХЛ в составе "бело-синих".

"Оба они очень рады быть в Минске, играть за "Динамо". Они отлично влились в игру, и я ими очень доволен", — сказал специалист.

Вместе с тем болельщики не увидели на льду дисквалифицированных форварда Мэтта Эллисона и защитника Кирилла Готовца, а также Сергея Костицына, который был выведен из списка травмированных.

К слову, СКА в третий раз в нынешнем сезоне пропустил пять шайб: от "Ак Барса" (30 августа поражение 5:6 по буллитам) и "Медвешчака" (2 октября поражение 4:5 по буллитам).

Домашняя серия минчан продолжится в четверг, 5 января, против "Северстали", затем 7 января против ЦСКА. 

В настоящее время команда Вудкрофта занимает пятое место в таблице Западной конференции — 76 очков в 43 матчах. Питерский СКА с 104 баллами является лидером таблицы в девятом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Набранными очками отметились новобранцы "зубров" швед Фредерик Петтерсон и Аарон Палушай; по ходу встречи хозяева вели пять шайб.

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