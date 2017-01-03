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Минское "Динамо" выиграло у лидера чемпионата КХЛ санкт-петербургского СКА

03.01.2017 22:11 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 3 января. Шестую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 3 января на своей площадке при аншлаге (15.086 зрителей) белорусская команда выиграла у лидера чемпионата СКА из Санкт-Петербурга со счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3). В середине второго периода хозяева вели 5:0 (первые три шайбы забросили новички Фредрик Петтерссон и Аарон Палушай), но с трудом удержали победу. Армейцы потерпели третье поражение подряд, но продолжили "традицию" этого сезона проигрывать с минимальным счетом.

Шайбы забросили:

у хозяев — Фредрик Петтерссон (5.24, ассистент — Роб Клинкхаммер; 25.36, в большинстве, Аарон Палушай), Аарон Палушай (21.56, Александр Китаров, Роман Граборенко), Андрей Степанов (32.26), Сергей Дрозд (33.32);

у гостей — Илья Ковальчук (38.35, в большинстве), Павел Дацюк (43.04, Роман Рукавишников), Евгений Дадонов (49.32, в большинстве, Вадим Шипачев), Егор Яковлев (53.00, Патрик Херсли, Вадим Шипачев).

Штрафное время: 14 — 22 (Дрозд, 0.41, Петтерссон, 6.10, командный штраф, 12.57, Ковыршин, 13.20, Граньяни, 15.55, Стась, 27.45, Кулаков, 47.31 — Ковальчук, 2.07, Юдин, 6.10, 39.23 (2+10 мин), Каблуков, 9.32, Яковлев, 13.20, Шипачев, 24.59).

После 43 матчей "Динамо" с 76 очками занимает 5-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, разница шайб 122-110).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 30 (21+9), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 24 (1+23), Степанов — 22 (12+10), С.Костицын — 21 (4+17), Ковыршин, Павлович — по 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Дрозд, Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Готовец — 3 (0+3), Петтерссон — 2 (2+0), Коробов, Палушай — по 2 (1+1), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Следующие два матча чемпионата КХЛ "Динамо" также проведет дома: 5-го — с череповецкой "Северсталью", 7-го — с московским ЦСКА.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 января. Шестую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате КХЛ. 3 января на своей площадке при аншлаге (15.086 зрителей) белорусская команда выиграла у...

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