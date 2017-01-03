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Лучший голкипер минувшего чемпионата Беларуси Андрей Климович подписал контракт с минским "Динамо"
03.01.2017 19:40 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 3 января. Минское "Динамо" 3 января объявило о подписании контракта с лучшим голкипером минувшего чемпионата Беларуси — 28-летним Андреем Климовичем.
В минувшем сезоне вратарь установил новый рекорд чемпионатов Беларуси по количеству матчей, сыгранных на ноль. Вратарь в форме "Минска" сохранял ворота на замке в 18 матчах из 30. Прежнее достижение — 17 матчей без пропуска голов — в разные годы принадлежало Александру Федоровичу, Александру Евневичу, Валерию Шанталосову, Юрию Цыгалко и Артуру Котенко. У Климовича также лучшая сухая серия этого чемпионата — 669 минут. Он не пропускал в восьми матчах кряду (с 16 сентября).
В 2007—2008 годах вратарь уже был в структуре "Динамо", но не сыграл за основной состав ни одного матча. После чего в карьере игрока были "Барановичи" и "Верас" из первой лиги, брестское "Динамо", "Гомель" и "Минск" из сильнейшего дивизиона.
Занявшее третье место в минувшем чемпионате Беларуси минское "Динамо" инициировало серьезные кадровые перестановки, с "Динамо" рассталось девять футболистов: Артем Челядинский, Сергей Концевой, Юрий Габовда, Александр Сверчинский, Валерий Жуковский, Антон Шрамченко, Егор Зубович, Алексей Козлов, Евгений Будник. На смену им приходят шесть игроков, трое из которых ранее выступали за "Минск". Помимо Климовича это экс-капитан команды защитник Александр Сачивко (выступавший за "Минск" на протяжении всей карьеры — 11 лет) и серб Никола Лукич. Также игроками "Динамо" стали Гогита Гогатишвили, Антон Сарока, Игорь Кузьменок.
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Минск, 3 января. Минское "Динамо" 3 января объявило о подписании контракта с лучшим голкипером минувшего чемпионата Беларуси — 28-летним Андреем Климовичем. ...
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