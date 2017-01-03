﻿ МЧМ-2017. Утешительный раунд. Финляндия вновь победила Латвию и сохранила место в элитном дивизионе. 21.by
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МЧМ-2017. Утешительный раунд. Финляндия вновь победила Латвию и сохранила место в элитном дивизионе

04.01.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На молодежном чемпионате мира состоится второй матч утешительного раунда. В первой игре Финляндия победила Латвию – 2:1.  

Молодежный чемпионат мира

Утешительный раунд

Латвия U-20 – Финляндия U-20 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Дата проведения
4 января, 01.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Толванен (Саариярви, Рясянен)
1:1 – 16 Крастенбергc (Пономаренко, Чуксте)
1:2 – 41 Саариярви (Юолеви, Толванен)
1:3 – 42 Вялимяки (Куокканен, Бьорквист)
1:4 – 57 Вялимяки (Саариярви, Рясянен)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 

 
 
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На молодежном чемпионате мира состоится второй матч утешительного раунда.

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