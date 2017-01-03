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МЧМ-2017. Утешительный раунд. Финляндия вновь победила Латвию и сохранила место в элитном дивизионе
04.01.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
На молодежном чемпионате мира состоится второй матч утешительного раунда. В первой игре Финляндия победила Латвию – 2:1.
Молодежный чемпионат мира
Утешительный раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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На молодежном чемпионате мира состоится второй матч утешительного раунда.
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