«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эта победа стала для команды Джона Тортореллы 16-й подряд.

Серия «мундиров» стала второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу»-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд.

Следующий матч «Коламбус» проведет с «Вашингтоном» послезавтра. Сейчас команда занимает первое место в дивизионе Метрополитан, Восточной конференции и лиге с 58 очками в 36 матчах.