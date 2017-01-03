﻿ НХЛ. «Коламбус» выиграл 16-й матч подряд и приблизился к рекорду лиги всех времен. 21.by
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НХЛ. «Коламбус» выиграл 16-й матч подряд и приблизился к рекорду лиги всех времен

04.01.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Эта победа стала для команды Джона Тортореллы 16-й подряд. 

Серия «мундиров» стала второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу»-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд. 

Следующий матч «Коламбус» проведет с «Вашингтоном» послезавтра. Сейчас команда занимает первое место в дивизионе Метрополитан, Восточной конференции и лиге с 58 очками в 36 матчах. 

 

 
 
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«Коламбус» обыграл «Эдмонтон» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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