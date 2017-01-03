Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович заявил о поиске инвесторов для белорусской ПФЛ.

— Занимаюсь поиском инвесторов для белорусской ПФЛ в России. Если я пришел продвигать свои идеи и пока мы расходимся во взглядах, решил, что необходимо зайти с другой стороны, предложить что-то еще.

Кто-то, вероятно, сделал вывод, что пришел какой-то человек с голой задницей и с наивными воззрениями. Но я считаю, что есть варианты, модели, как монетизировать белорусский футбол. Больше того: многое можно улучшить даже без капиталовложений — достаточно включить голову. Мало ровно повесить баннер и выпускать программку к каждому матчу.

Можно по примеру того же «Матч ТВ» сделать так, чтобы главные тренеры общались в эфире во время игры, чтобы для журналистов открывали двери в раздевалку, и много других крутых историй... Достаточно даже эти вопросы подтянуть, и уже будет что-то похожее на красиво упакованный продукт.

Белорусский футбол, каким бы он ни был, он наш. Необходимо делать его лучше — можно начинать с самого простого.

— Российские инвесторы для белорусской ПФЛ. Их реально найти?

— Конечно, сегодня и в России все очень сложно. Может, это даже слишком громко звучит — ищу инвесторов. Но, общаясь с людьми из бизнеса, с большими функционерами, я постоянно думаю, как в наш футбол можно привести капитал. Причем так, чтобы это было выгодно и российской стороне.

Есть различные алгоритмы, но это пока не для печати. Тем более объявлено, что в 2017 году ПФЛ еще не будет. Значит, у меня еще есть время, чтобы выработать более четкую позицию по финансовому вопросу. Понимаю всю специфику, но если получится — это будет жизнеспособно.

— Задам вопрос, который уже звучал. Зачем ПФЛ нужна конкретно тебе, живущему и работающему в Москве?

— Да, этот вопрос мне уже задавали. А если не задавали, то думали про это. У меня нет корыстного интереса. Сразу говорил и Капскому, и Сафарьяну: упаси бог, не подумайте, что я ищу трудоустройство. Уже тогда имел на руках предложение о работе на «Матч ТВ», мне было куда идти.

Мне следовало просто определиться. Если бы мои идеи в Беларуси встретили отклик и понимание, может, и остался бы, и занимался бы ПФЛ не только факультативно, но и непосредственно. Но на первом плане было все же другое. Просто знаю, что все реально, – сообщил Карпович.