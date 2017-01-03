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Второй этап "Дакара": МАЗ Вязовича финишировал четвертым

04.01.2017 08:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Второй, скоростной, спецучасток ралли "Дакар-2017", который проходит в Южной Америке, в зачете грузовиков выиграл голландский пилот Мартин ван ден Бринк на Renault, свидетельствуют официальные данные организаторов гонки.

Экипаж французского камиона преодолел 284-километровый спецучасток за два часа 37 минут и восемь секунд. Вслед за победителем этапа финишировал российский экипаж "КАМАЗ-МАСТЕР" Дмитрия Сотникова. Третьим спецучасток завершил голландец Петер Верслейс на Iveco.

Второй этап "Дакара": МАЗ Вязовича финишировал четвертым
© Фото: "МАЗ-СПОРТавто"
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В шаге от тройки лучших финишировал экипаж Сергея Вязовича на МАЗе, отстав от победителя почти на три минуты. Камионы под управлением Алексея Вишневского и Александра Василевского приехали на финиш на 18-й и 23-й позициях соответственно.

В итоговом зачете грузовиков лидирует Renault ван ден Бринка, вторую позицию занимает "КамАЗ" Сотникова, тройку лучших замыкает победитель прошлого этапа, чех Мартин Коломы на Tatra. Белорусский экипаж Вязовича после второго этапа поднялся на шестую строчку общего зачета и находится в четырех минутах от лидера. Два других МАЗа, Вишневского и Василевского, занимают 21 и 22 места.

Общий зачет внедорожников теперь возглавляет девятикратный чемпион мира по ралли, француз Себастьян Леб на Peugeot, выигравший второй этап "Дакара", в полутора минутах от него — катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota, третий — еще один прославленный раллист, испанец Карлос Сайнс на Peugeot. В зачете квадроциклов лидером стал победитель второго этапа аргентинец Пабло Капетти, вторую строчку занимает бразилец Марсело Медейрос, на третьей позиции — француз Аксель Дютри (все трое — Yamaha). У мотоциклистов лидером зачета является австралиец Тоби Прайс (KTM), на второй позиции португальский гонщик Пауло Гонсалвес (Honda), третью строчку занимает британец Сэм Сандерленд (KTM).

Третий спецучасток "Дакара" пройдет в среду между аргентинскими городами Сан Мигель и Сан Сальвадор де Жужуй.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипажи Алексея Вишневского и Александра Василевского завершили второй спецучасток ралли-рейда 18-м и 23-м.

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