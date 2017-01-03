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Александр Гутор: «Убрать тренерский штаб 2014-го года в минском «Динамо» – ошибка»
04.01.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор поделился мнением о противостоянии БАТЭ и минского «Динамо».
– Уход из БАТЭ? Все что ни делается, все к лучшему. С борисовчанами не имеем друг к другу никаких претензий. Выполнили все, о чем договаривались. При встрече пожмем руки и ничего плохого вспоминать не будем.
Сложилась такая ситуация, что у меня не было игровой практики. Я был молодой и амбициозный. Хотелось играть. Поэтому принял такое решение, подать в суд и уйти из БАТЭ. А правильно или нет уже не хочется вспоминать. Сложилось так, как сложилось.
Когда «Динамо» свергнет БАТЭ? У минчан с этим все очень тяжело. В БАТЭ все строится годами, нет большого ввоза футболистов. Три-четыре человека уходят и на их место вводятся новые. Точечное усиление. А в «Динамо» каждый год 15 уходит, 15 приходит. За пару месяцев очень сложно этих людей сыграть.
Если бы «Динамо» сохраняло костяк и тренерский штаб 2014 года… Тогда нами руководил Владимир Журавель и чемпионская интрига была практически до последнего тура, играли в группе Лиги Европы. Убрать тот тренерский штаб – ошибка. Многие игроки из-за этого тоже ушли, – вспомнил Гутор.
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Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор поделился мнением о противостоянии БАТЭ и минского «Динамо».
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